2019-12-16T11:05:25+03:00
Происшествия

В Тюмени легковушка вылетела на железнодорожные пути

Водитель авто чудом не пострадал
Марина Васильева
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Машина оказалась под колесами локомотива. Фото pixabay.comМашина оказалась под колесами локомотива. Фото pixabay.com
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Жители Тюмени стали свидетелями аварии с участием легкового автомобиля и локомотива. Фото с места ДТП появились в популярных пабликах в социальных сетях.

На снимках видно, что автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд, оказался под колесами локомотива. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Тимофея Чаркова.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Как сообщили порталу «МегаТюмень» в региональной Госавтоинспекции, вызов с места ДТП действительно был, но, по данным ведомства, обошлось без жертв.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как автомобиль оказался на путях и по какой причине произошло столкновение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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