Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Тюмени
В Тюмени изменится график движения общественного транспорта в период новогодних праздничных дней. С 1 по 8 января включительно городские пассажирские автобусы будут работать по графикам воскресных дней.
– Это сделано в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в праздничные дни, – отметили в МКУ «Тюменьгортранс».
Однако добавили, что режим работы маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ № 97 «Завод медоборудования – с/о «Искра-2» и № 129 «Завод медоборудования – с/о «Ромашка» остается без изменений.
Более подробную информацию о графике работы пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени в новогодние праздничные дни 2020 года жители областного центра могут получить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU