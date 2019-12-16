Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-16T10:37:31+03:00

Городские пассажирские автобусы будут работать по графикам воскресных дней. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

С 1 по 8 января автобусы перейдут на график движения воскресного дня

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В Тюмени изменится график движения общественного транспорта в период новогодних праздничных дней. С 1 по 8 января включительно городские пассажирские автобусы будут работать по графикам воскресных дней.

– Это сделано в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в праздничные дни, – отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Однако добавили, что режим работы маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ № 97 «Завод медоборудования – с/о «Искра-2» и № 129 «Завод медоборудования – с/о «Ромашка» остается без изменений.

Более подробную информацию о графике работы пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени в новогодние праздничные дни 2020 года жители областного центра могут получить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU