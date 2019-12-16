Найден новогодний подарок, которому будут рады взрослые и дети

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-16T09:23:04+03:00

Кто откажется отправиться из зимы в лето без авиабилета?

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Приближается главный праздник в году, а вместе с ним мысли о том, что же подарить родным и близким, да так, чтобы подарок действительно порадовал и запомнился. Когда впереди долгожданные каникулы все задумываются, как же провести их максимально интересно и насыщенно.

Отличная альтернатива зимним забавам – катанию на санках, коньках и лыжах – поход в аквапарк. Кто откажется отправиться из зимы в лето без авиабилета? Сменить холод и многослойную зимнюю одежду на +30 и яркие купальники, покататься с экстремальных горок, порадовать детей, погреться в джакузи и жарких саунах, поплавать в реке с течением и бассейне с настоящими морскими волнам – от такого подарка яркие впечатления и позитивные эмоции обеспечены всем – и взрослым, и детям.

Специально к Новому году в аквапарке «ЛетоЛето» разработали новые подарочные номинальные карты в оригинальной праздничной упаковке, которая точно удивит и порадует ваших близких. Теперь можно пополнить карту на необходимую сумму, чтобы гости могли посетить аквапарк семьей или парой, не только покататься с горок, но и поплавать в бассейне с волнами, в медленной реке с течением, погреться в жарких саунах и расслабиться в джакузи. Также картой можно оплатить блюда в бистро, попробовать фиш-пилинг и расплатиться за другие сопутствующие услуги.

К Новому году в аквапарке «ЛетоЛето» разработали новые подарочные номинальные карты.

На новогодних каникулах в аквапарке будут проходить яркие анимационные программы, чтобы в перерыве между купанием дети могли повеселиться с любимыми мультипликационными героями, потанцевать, поучаствовать в зажигательных конкурсах и шоу, сделать фото на память.

На новогодних каникулах в аквапарке будут проходить яркие анимационные программы.

Лучший подарок от Деда Мороза – сертификат в «ЛетоЛето»! Удивляй, дари эмоции!

В комплексе «ЛетоЛето» можно устроить себе настоящий мини-отпуск – остановиться в комфортабельном парк-отеле.

Приобрести новые подарочные карты можно в кассах аквапарка.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (3452) 565-500.