2019-12-16T10:53:29+03:00
Экономика

Администрация Тюмени ищет подрядчика на многомиллионный контракт

Речь идет о благоустройстве парка «Заречный»
Марина Васильева
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Фото pixabay.com/Фото pixabay.com/
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В Тюмени объявлен конкурс на поиск подрядчика на крупный контракт. Речь идет о благоустройстве парка Заречный.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, предмет договора – выполнение работ по благоустройству парка Заречный с устройством защитной дамбы. Проект предполагает проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объекта капитального строительства.

Прием заявок стартовал 13 декабря и завершится 23 декабря. Сумма контракта – свыше 283,4 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет города. Планируемый срок окончания исполнения контракта – декабрь 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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