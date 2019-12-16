В тюменских лесах усилена охрана хвойных деревьев

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-16T10:42:09+03:00

Патрулирование в городских лесах будет вестись 16 по 31 декабря. Фото пресс-службы администрации города

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Начиная с сегодняшнего дня и по 31 декабря в лесах Тюмени начинается ежедневное патрулирование. Сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» совместно с УМВД России будут внимательно следить за сохранностью главного символа Нового года.

В ведомстве напомнили, что самовольная рубка деревьев является незаконной. За незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород виновникам придется заплатить штраф. Для физических лиц он составит до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 50 000 рублей. Юридическим лицам, нарушившим закон, придется заплатить до 500 000 рублей.

Помимо этого, нарушителю необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам, который рассчитывается индивидуально. Патрулирование будет осуществляться в том числе и в выходные дни. В зоне особого контроля находятся участки хвойных молодняков.

– При выборе живой ели, пихты, сосны следует приобретать специально заготовленные для продажи деревья на елочных базарах нашего города, где представлен большой выбор по приемлемым ценам, – добавили в МКУ «ЛесПаркХоз».

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ИСТОЧНИК KP.RU