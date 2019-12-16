2019-12-16T10:42:09+03:00
Общество

В тюменских лесах усилена охрана хвойных деревьев

Самовольная вырубка живых елей карается крупным штрафом
Марина Васильева
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Патрулирование в городских лесах будет вестись 16 по 31 декабря. Фото пресс-службы администрации городаПатрулирование в городских лесах будет вестись 16 по 31 декабря. Фото пресс-службы администрации города
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Начиная с сегодняшнего дня и по 31 декабря в лесах Тюмени начинается ежедневное патрулирование. Сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» совместно с УМВД России будут внимательно следить за сохранностью главного символа Нового года.

В ведомстве напомнили, что самовольная рубка деревьев является незаконной. За незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород виновникам придется заплатить штраф. Для физических лиц он составит до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 50 000 рублей. Юридическим лицам, нарушившим закон, придется заплатить до 500 000 рублей.

Помимо этого, нарушителю необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам, который рассчитывается индивидуально. Патрулирование будет осуществляться в том числе и в выходные дни. В зоне особого контроля находятся участки хвойных молодняков.

При выборе живой ели, пихты, сосны следует приобретать специально заготовленные для продажи деревья на елочных базарах нашего города, где представлен большой выбор по приемлемым ценам, – добавили в МКУ «ЛесПаркХоз».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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