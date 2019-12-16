2019-12-16T07:43:43+03:00
Общество

Новые автобусные остановки появились в Тюмени

Сразу нескольким объектам присвоены новые названия
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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В Тюмени появились новые автобусные остановки. Новые наименования присвоены сразу нескольким объектам.

Так, остановка, расположенная на бульваре Бориса Щербины в районе дома № 33а на ул. Космонавтов, при движении в сторону ул. Таллинской, теперь носит название «Улица Энергостроителей». Аналогичное наименование присвоено и остановке, расположенной на том же бульваре в районе дома № 16 при движении в сторону ул. Широтной.

Еще два остановочных пункта теперь носят название «Улица Земляничная». Это остановка, расположенная на а/д «Подъезд к с/т «Солнышко» в районе дома № 170 на ул. Жданова, и остановка, расположенная на а/д «Подъезд к с/т «Солнышко» в районе дома № 249 на ул. Розовой).

Кроме того, на бульваре Бориса Щербины появились две одноименные остановки в районе дома № 199 на ул. Широтной при движении в сторону ул. Таллинской и в районе дома № 193, к. 1 на ул. Широтной при движении в сторону ул. Широтной, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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