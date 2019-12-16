2019-12-16T07:34:58+03:00
Экономика

СТРОЙЛЕСБАНК продолжает рефинансировать кредиты без страховки

Перекредитование позволяет снизить размер платежа за счет уменьшения ставки
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Фото пресс-службы банка.Фото пресс-службы банка.
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Рефинансирование кредитов, как всегда, актуально. Каждая кредитная организация старается привлечь к себе на обслуживание платежеспособного заемщика. Различных программ на сегодняшний день много, но выбор всегда за вами, в каком банке лучше провести рефинансирование кредитов. При выборе лучших условий по рефинансированию недостаточно просто промониторить предложения кредитных организаций, но и необходимо разобраться в том, что такое рефинансирование, что оно вам даст.

Перекредитование позволяет снизить размер платежа за счет уменьшения ставки или увеличения срока погашения. Поэтому рефинансирование потребительского кредита, автокредита, кредитной карты выгодно. Особенно стоит обратить внимание на условия рефинансирования ипотеки. Уменьшение процентной ставки по таким крупным и долгосрочным займам даже на 1–2% гарантирует экономию в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Тюменцам региональный банк КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* предлагает разные программы рефинансирования, которые привлекают клиентов отсутствием страховки, выгодными ставками и лояльными условиями кредитования.

С программой рефинансирования от СТРОЙЛЕСБАНКА можно погасить свои кредиты в других банках, а также часть заемных средств потратить на текущие нужды при условии, что на рефинансирование направляется не менее 50% выданных средств.

Количество рефинансируемых кредитов, в том числе кредитных карт, не ограничено. На выгодных условиях вы можете взять от 100 тыс. до 60 млн. рублей на срок до 84 месяцев. Срок действия одного из рефинансируемых кредитов должен быть не менее 6 месяцев.

Обязательное условие – своевременное погашение задолженности по рефинансируемым кредитам в течение последних 6 месяцев. Также имеет значение возраст, трудовой стаж и место регистрации. Более подробно критерии участия раскрыты на сайте банка. При полном соответствии установленным требованиям участник может получить в СТРОЙЛЕСБАНКЕ кредит на рефинансирование под 12,9 – 13,9% годовых.

Со СТРОЙЛЕСБАНКОМ, вы также можете рефинансировать ипотеку.

Что очень важно – график погашения кредита гибкий, при этом вы сами решаете, какие выбрать платежи: аннуитетные или дифференцированные.

Рассмотрение заявки на рефинансирование в СТРОЙЛЕСБАНКЕ занимает не более 2 дней, поскольку все решения по кредитам принимаются в Тюмени. Это позволяет экономить не только деньги, но и время. Оформить заявку на кредит можно через интернет, а весь необходимый пакет документов передать сотруднику банка, который выезжает на встречу и сопровождает клиента на протяжении всей сделки.

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики 65, телефон 8 (3452) 566-026. Лицензия ЦБРФ № 2995 от 11.02.2008 г».

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