Ишимские полицейские арестовали сладкоежку. Мужчина вынес из магазина коробки с шоколадом

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-16T07:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В ишимскую полицию обратились работники одного из магазинов города с заявлением о краже. Они сообщили, что неизвестный мужчина похитил с прилавка несколько коробок c шоколадом и конфеты и скрылся. Причиненный торговой точке ущерб составил более трех тысяч рублей.

– Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый ишимец, 1981 года рождения. Украденные им продукты питания изъяты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU