В Тюмени автобус № 29 будет ходить по-новому
В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 29, который следует от городской поликлиники № 8 до микрорайона Суходольский.
В маршрут включаются промежуточные остановочные пункты «Улица Земляничная» и «Улица Розовая».
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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ИСТОЧНИК KP.RU