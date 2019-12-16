2019-12-16T07:25:34+03:00
Общество

В Тюмени автобус № 29 будет ходить по-новому

Нововведение вступит в силу с 21 декабря
Вадим Бегун
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Нововведение вступит в силу с 21 декабря.Нововведение вступит в силу с 21 декабря.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 29, который следует от городской поликлиники № 8 до микрорайона Суходольский.

В маршрут включаются промежуточные остановочные пункты «Улица Земляничная» и «Улица Розовая».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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