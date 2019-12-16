Погода на 16 декабря в Тюмени: холодно и пасмурно

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-16T07:23:01+03:00

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Сегодня, 16 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 13, днем она повысится на два градуса. Вечером ожидается такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, 1–2 метра в секунду.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем мировой немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую – легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

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ИСТОЧНИК KP.RU