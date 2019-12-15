СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-15T18:34:09+03:00

Тюменской разработкой пользуются два десятка клиник - от Владивостока до Москвы

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Разработчики комплекса для управления медицинскими учреждениями Matrix GO представили обновлённую версию программного продукта. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, отныне к нему добавилась литера «икс».

По словам автора IT-продукта, кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, название «икс» - это метафора хромосомного базиса, который присутствует у всех людей.

- Когда год назад наша команда разработчиков решила переписать заново программный код Matrix GO – комплекса для управления медицинским учреждением, да ещё и новейшим языком программирования, в результат верилось с трудом даже нам самим, - рассказал Сергей Гольцов.

Сегодня тюменским IT-продуктом пользуются более чем два десятка клиник – от Владивостока до Москвы. Как отметил Сергей Гольцов, к продукту шли долгие годы. Сначала через соответствие меняющимся требованиям к оказанию медицинской помощи, потом – к оформлению документации.

- Сейчас нам удалось интегрировать в одно целое все составляющие качества оказания медицинской помощи, - отметил Сергей Гольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU