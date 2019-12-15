Тюменские медики рассказали об опасности чрезмерного употребления чая

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-15T16:17:03+03:00

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Международный день чая отмечается сегодня, 15 декабря, во всём мире. По мнению тюменских врачей, об однозначной пользе и вреде чёрного или зелёного чая говорить нельзя – во всём нужно знать меру.

По словам терапевта Алисы Симоновой, зелёный чай способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на мышцы и может употребляться во время похудения. Однако больше трёх чашек в день могут нанести вред, особенно беременным, больным почечной недостаточностью, людей с повышенной тревожностью и возбудимостью.

Дело в том, что в любом чае содержится кофеин. Именно поэтому специалисты не рекомендуют пить больше трёх-четырёх чашек этого напитка в день. Также есть мнение, что холодный чай приводит к образованию камней в почках, сообщает «Тюменская область сегодня».

Как отметила продавец чайного бутика Евгения Вольнова, обычный чёрный чай всё меньше пользуется спросом. Не все знают, что весь чай растёт зелёным, а чёрным он становится после ферментации, во время которой он теряет свои полезные свойства, но приобретает другой цвет и вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU