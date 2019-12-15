Тюменцам предлагают купить календарь, чтобы помочь детям-сиротам

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-15T15:08:05+03:00

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Общественники из организации «Тепло души детям-сиротам» издали календарь с детскими рисунками «Доброе дело». Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на президента организации Юлии Таракановой, средства от продаж календаря направят на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По словам Юлии, сделать доброе дело очень просто. Настольный календарь, куда вошли рисунки воспитанников детских учреждений, выполненных в технике правополушарного рисования, пригодится любому из нас в 2020 году.

- Такая техника предполагает, что дети рисуют без шаблона. Они не знают, что у них получится, и это настоящее творчество, - рассказала Юлия.

Вырученные средства потратят на организацию мастер-классов и досуга для детей. Купить календарь можно в сувенирных лавках «Подари Тюмень» музейного комплекса им. И.Я. Словцова, в аэропорту и на ж/д вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU