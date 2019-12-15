СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-15T14:59:20+03:00

Тюменские психологи рекомендуют встретить Новый год с семьёй, а не в ресторане Фото: pixabay.com

По мнению специалистов, человек действительно счастлив, когда все близкие собираются вместе

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Тюменские психологи поддерживают решение горожан, которые решили встретить Новый год в кругу семьи. Как отметила психолог Любовь Фёдорова, новогодние каникулы дают шанс побыть со своими родными, подвести итоги года и построить планы на будущее. По мнению специалистов, человек действительно счастлив, когда все близкие собираются вместе, шутят и делятся радостями.

– Только ваша мама знает, какое новогоднее блюдо вы любите с детства, и никакие рестораны не смогут заменить тепло домашней кухни. Только ваши дети смогут порадовать вас своими поделками и искренними выступлениями, и это будет для вас более ценным, чем развлекательная программа в дорогом заведении, – цитирует Любовь Фёдорову издание «Тюменская область сегодня».

Психолог отмечает, что если по каким-то причинам невозможно встретить Новый год с семьёй, то нужно обязательно уделить семейному досугу время в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU