Тюменские общественники урегулировали ситуацию с отсутствием остановок у села Борки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-15T14:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное выездное заседание Общественной палаты Тюменского района прошло в канун Дня Конституции РФ в посёлке Винзили. Как сообщили в пресс-службе главы района, до его начала общественники посетили строящуюся поликлинику и детскую школу искусств.

Большой интерес Общественной палаты вызвал доклад директора службы заказчика района Тараса Опанасюка. Он поведал о результатах деятельности по общественному контролю за дорожными работами и ремонтом многоквартирных домов. По закону члены общественных палат – главные контролёры в этом вопросе. В связи с чем организуются совместные выезды как до, так и после проведения работ. Ведётся приём пожеланий, а на выявленные замечания следует реакция по их устранению.

По мнению членов палаты, проблемы, которые возникают, успешно решаются в активном взаимодействии с органами власти. Благодаря общественникам удалось эффективно урегулировать ситуацию с отсутствием остановок после реконструкции федеральной трассы у с. Борки.

ИСТОЧНИК KP.RU