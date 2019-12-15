2019-12-15T14:57:31+03:00
Общество

Тюменские общественники урегулировали ситуацию с отсутствием остановок у села Борки

Проблемы, которые возникают, успешно решаются в активном взаимодействии с органами власти
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские общественники урегулировали ситуацию с отсутствием остановок у села БоркиТюменские общественники урегулировали ситуацию с отсутствием остановок у села БоркиФото: Татьяна Коркина
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Очередное выездное заседание Общественной палаты Тюменского района прошло в канун Дня Конституции РФ в посёлке Винзили. Как сообщили в пресс-службе главы района, до его начала общественники посетили строящуюся поликлинику и детскую школу искусств.

Большой интерес Общественной палаты вызвал доклад директора службы заказчика района Тараса Опанасюка. Он поведал о результатах деятельности по общественному контролю за дорожными работами и ремонтом многоквартирных домов. По закону члены общественных палат – главные контролёры в этом вопросе. В связи с чем организуются совместные выезды как до, так и после проведения работ. Ведётся приём пожеланий, а на выявленные замечания следует реакция по их устранению.

По мнению членов палаты, проблемы, которые возникают, успешно решаются в активном взаимодействии с органами власти. Благодаря общественникам удалось эффективно урегулировать ситуацию с отсутствием остановок после реконструкции федеральной трассы у с. Борки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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