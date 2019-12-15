СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-15T10:54:34+03:00

У тюменцев ещё есть возможность улететь на Новый год поближе к морю Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Тюменским любителям путешествовать под Новый год напоминают: цены на зарубежные путёвки на новогодние каникулы традиционно выше, чем в обычное время. По словам руководителя туристического агентства Евгении Мурзиной, мест на рейсах осталось мало, но возможность улететь к морю ещё есть.

Средняя цена на человека варьируется от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от страны. Нужно иметь в виду: если вы выкупили путёвку, придётся взять с собой денежек на различные расходы, в том числе и на питание. Если даты поездки выходят за пределы новогодних каникул, то цена ниже (например, в Таиланд из Тюмени с вылетами 3 или 5 января).

Итак:

- Из Тюмени в Таиланд на 12 ночей можно улететь от 50 тысяч рублей на человека (отель 3*, завтраки);

- Из Тюмени во Вьетнам на 13 ночей – от 45 тысяч рублей на человека (отель 3*, завтраки)

- Из Тюмени в ОАЭ – от 50 тысяч рублей на человека (отели 3*, завтраки).

Из Екатеринбурга можно улететь на Гоа и на Шри-Ланку. Из Москвы есть места в вышеперечисленные страны плюс страны Карибского бассейна (Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы).

ИСТОЧНИК KP.RU