Тюменцев, срубивших ёлки перед Новым годом, неминуемо настигнет карма

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-15T09:32:42+03:00

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Накануне новогодних праздников, с 16 декабря, в Тюменской области начинается усиленное патрулирование лесов. Специалисты федерального государственного лесного надзора вместе с полицией будут выезжать в леса, чтобы сохранить хвойный молодняк. В это же время будут активно проверять транспорт, который перевозит древесину, с использованием информационной системы «ЛесЕГАИС».

Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на Рослесхоз, незаконно срубленная новогодняя ёлка, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, влечёт за собой штраф.

- для физических лиц – от 3 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 200 тысяч рублей.

Если сумма причинённого ущерба превысит 5 тысяч рублей, то материалы о выявленных нарушениях направят в органы внутренних дел и прокуратуру. В таком случае ответственность наступает уже уголовная. Итоги природоохранной кампании подведут в конце января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU