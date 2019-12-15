Тюменские нейрохирурги предотвратили ишемический инсульт у северянина

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-15T07:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Нейрохирурги Областной клинической больницы №2 предотвратили ишемический инсульт у 43-летнего северянина, который некоторое время назад переехал в Тюмень. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, после сложной высокотехнологичной операции симптомы исчезли полностью.

Врачи выявили закупорку тромбом одной из внутренних сонных артерий. Кровь не поступала в головной мозг и из-за этого у пациента ухудшились память и внимание, снизилось зрение на одном глазу, что в будущем всё могло перейти в обширный ишемический инсульт. После того, как нейрохирург осмотрел пациента, ему тут же госпитализировали в ОКБ№2.

Из-за поражённого участка артерии длиной около 6 см реконструировать сосуд было невозможно. Поэтому врачи решили выполнить операцию – через небольшое отверстие в черепе они соединили ветвь наружной сонной артерии со средней мозговой артерией. Тем самым они направили кровоток в обход закупоренного сосуда.

Как отметил нейрохирург Сергей Дерябин, наложение микрососудистого шва – один из технически сложных моментов в операции. Кровеносные сосуды диаметром около 1 мм врачи соединяют под микроскопом при помощи микроинструментов.

После операции кровоснабжение головного мозга восстановилось, к пациенту постепенно вернулось зрение, прошли и другие симптомы хронической ишемии. Сейчас он выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU