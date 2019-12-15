2019-12-15T06:44:32+03:00
Общество

В Тюмени молодые люди, желающие стать родителями, могут получить консультацию психолога

Тюменцы рассказали о ценностях семьи
Светлана БОРИСОВА
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В Тюмени молодые люди, желающие стать родителями, могут получить консультацию психологаВ Тюмени молодые люди, желающие стать родителями, могут получить консультацию психологаФото: pixabay.com
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В областной столице сняли видеоролик о ценности семьи. Его цель – показать молодым семьям, что ребенок сделает жизнь счастливее. Авторы ролика надеются, что их работа поможет парам принять решение стать родителями. По сюжету молодой человек недоволен, что приходится заниматься рутинными делами — чистить автомобиль от снега. Но ситуация меняется, когда на помощь приходит сын. Они не только убирают снег, но и начинают дурачиться, играть в снежки. Главный посыл видеоролика - счастье ближе, чем кажется, когда рядом тот, кто вас любит.

Отметим, что также с октября в областной столице проходит проект «Можно любить сильнее». В рамках него молодые семьи, желающие стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра «Семья». По последним данным, на прием записались пятьдесят семей.

Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», на консультации молодым семьям помогут определиться в том, готовы ли они стать родителями, также специалисты ответят на волнующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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