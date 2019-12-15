2019-12-15T10:21:44+03:00
Общество

Погода в Тюмени 15 декабря: пришло время отпугивать нечистую силу

В день Аввакума температура воздуха составит -10 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 15 декабря: пришло время отпугивать нечистую силуПогода в Тюмени 15 декабря: пришло время отпугивать нечистую силуФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 15 декабря, ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный, с переходом на западный, 4–9 м/сек. Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, днем -8…-13.

По народному календарю 15 декабря – день памяти пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне и отгонять от избы нечистую силу, пугающую по ночам детей.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хозяева знали, что большие снега, которые растают весной, напоят землю и она зазеленеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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