Нацпроект «Образование»: в колледжах и техникумах Тюменской области заработали 30 высокотехнологичных мастерских

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-13T18:39:46+03:00

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В колледжах и техникумах Тюменской области в рамках национального проекта «Образование» заработали 30 высокотехнологичных мастерских. В них будут готовить специалистов по машиностроению, управлению сложными техническими системами, обработке материалов, обслуживанию транспорта и логистики, специалистов по искусству, дизайну, а также сферы услуг и социальной сферы.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на модернизацию было выделено около 150 млн рублей из федерального и областного бюджета, ещё 7 млн рублей вложили предприятия-работодатели, заинтересованные в подготовке высококлассных специалистов. По словам заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, требования рынка труда диктуют свои правила, поэтому задача регионального правительства – вовремя на них отреагировать.

– Мастерские оборудованы всем необходимым для образовательного процесса, ориентированного на выпуск передовых специалистов. Также они станут отличной площадкой для дополнительного профобразования или программ повышения квалификации. В следующем году работа в этом направлении продолжится, – заверила Наталья Шевчик.

Как отметила директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак, все мастерские появились при поддержке правительства Тюменской области. По её словам, обязательным условием участия в грантовом конкурсе министерства было региональное софинансирование.

– Мы благодарны руководству региона за понимание важности этого дела и поддержку, – отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU