Малыши в окне, суд с УК и яблоки на дороге: публикуем главные новости Тюмени 13 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-13T16:26:08+03:00

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1. В Тюмени чуть не случилась трагедия. Два малыша, 2 и 4 лет, залезли на подоконник и открыли окно.

Местная жительница, заметившая их, сразу же позвонила в полицию. Приехавшие на место стражи порядка узнали, что дети дома одни.

В Тюмени малыши могли выпасть из окна. Фото - pixabay.com.

2. В Тюмени управляющая компания выплатит женщине 50 тысяч рублей за перелом ноги. Такую сумму назвала пенсионерка в суде.

15 марта этого года 69-летняя жительница областного центра возле дома на улице Ямской поскользнулась на тротуаре и упала, сломав ногу.

В Тюмени женщина засудила УК за сломанную ногу.Фото: Вадим Бегун

3. В Тюмени сотрудники «Пятерочки» рассыпали несколько ящиков яблок на дороге. Как стало известно от очевидца происшествия, дело происходило на улице Широтной, 96/3.

«Интересно, уценят или так продадут?» – такой вопрос задал подписчик сообщества «Тюмень», где был опубликован его пост.

4. В Тюмени осужден 44-летний местный житель. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, по его вине погиб рабочий.

В феврале этого года осужденному передали автомобиль-манипулятор, оборудованный люлькой. В начале июля он заменил поврежденную люльку на другую, однако закрепил ее нестандартным болтом.

5. В Тюмени обновляется парк мусорных контейнеров. В этом году приобретено 752 мусоросборника и обустроено 362 новые локации для сбора отходов.

По информации ТЭО, многие жители города уже смогли оценить удобство и эстетичный внешний вид контейнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU