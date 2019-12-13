В выходные тюменцам придется померзнуть

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-13T16:23:04+03:00

Однако дни будут ясными

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В Тюмени установится морозная погода. В выходные градусник термометра опустится до минус 17 градусов.

По информации Тюменского гидрометцентра, в выходные синоптики прогнозируют ясную погоду. В субботу, 14 декабря, в течение суток ожидается минус 7–10 градусов, в воскресенье – около минус 10–12 днем и 17 градусов мороза в ночное время.

Понедельничное утро будет весьма прохладным: 15–17 градусов ниже нуля, которые ощущаются как минус 21. С четверга начнется похолодание. В следующие выходные синоптики прогнозируют 17–20 градусов мороза, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU