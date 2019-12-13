Тюменские гаишники будут ловить пьяных водителей в выходные

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-13T16:12:49+03:00

Тюменские гаишники будут ловить пьяных водителей на выходных. Фото: Вадим Бегун

Автоинспекторы «убьют» на это целый день

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Тюменские автоинспекторы в предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению. Они выйдут на дороги города, чтобы ловить нетрезвых водителей.

– Сотрудники ГИБДД будут нести службу в местах, где происходили ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Кроме того, пройдут точечные рейды по улицам, которые автомобилисты используют для объезда центральных магистралей и постов ДПС, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что автоинспекторы проконтролируют места вероятного совершения аварий.

Стоит отметить, что с начала этого года на дорогах области от управления транспортом отстранили 7 713 нетрезвых водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU