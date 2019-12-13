2019-12-13T15:38:29+03:00
Доступное жилье

В Ханты-Мансийске наращивают объемы работ по переселению людей из аварийного жилфонда

В 2020 году в городе планируют увеличить число переселяемых семей до 350
Лидия Шумкова
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В среднем в год в Ханты-Мансийске из ветхого жилья отселяют по 250 семейВ среднем в год в Ханты-Мансийске из ветхого жилья отселяют по 250 семейФото: Лидия Шумкова
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В Ханты-Мансийске ведутся беспрецедентные работы по переселению людей из ветхого аварийного жилого фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во многом высоких результатов удается достичь благодаря поддержке правительства округа и лично губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом глава города Максим Ряшин сообщил на встрече с журналистами федеральных СМИ.

– В среднем в год мы отселяем 250 семей из ветхого жилья. Для города с населением в 100 тысяч это очень большая цифра. В следующем году, по согласованию с губернатором, мы ожидаем, что цифра вырастет еще на 100 семей, – подчеркнул он.

На ближайшие несколько лет останется важной проблемой и задачей города расселение деревянного жилого фонда, который ветшает с каждым годом. В Ханты-Мансийске насчитывается более 500 таких домов.

– Конечно, в течение ближайших пяти лет их расселить не получится, но при поддержке окружного правительства мы с такими задачами в среднесрочном будущем справимся, – отметил Максим Ряшин.

Для сравнения: еще в 2008 году в городе сносили по восемь аварийных домов. В последние годы их количество дошло до 30 в год. А на 2020-й прогнозируется, что число сносимых зданий вырастет до 50.

При этом важным моментом остается работа с жильцами. Дело в том, что при переселении у людей возникает очень много вопросов, связанных с переселением. По словам Максима Ряшина, чаще всего они касаются людей, чьи квартиры находятся в собственности. В этом случае человек претендует на квартиру, большую по площади, но законодательство не позволяет это делать, поскольку переселение из ветхих домов – это не улучшение жилищных условий, а переселение в пригодное для проживания помещение.

– Есть вопросы и по районам: человек всю жизнь прожил в этой квартире, привык, что здесь школа рядом, магазин, есть определенная логистика. А мы его переселяем в другой район, ему это не нравится, и он просит предложить другие варианты, – добавил глава Ханты-Мансийска.

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