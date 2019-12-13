2019-12-13T15:32:52+03:00
Общество

Тюмень в пробках. На Мельникайте был зафиксирован трехкилометровый затор

Средняя загруженность дорог в Тюмени днем составила 4 балла
Вадим Бегун
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Тюмень стоит в пробках. Фото - 2Гис.Тюмень стоит в пробках. Фото - 2Гис.
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Водители, решившие ехать по улице Мельникайте, могли попасть в большую пробку. Дело в том, что совсем недавно там был трехкилометровый затор.

По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, наиболее загружена сегодня улица 50 лет Октября (6 баллов), магистраль Алебашевская – Профсоюзная из центра (5 баллов), а также улица Пермякова в обе стороны(также 5 баллов).

На улице Мельникайте была зафиксирована пробка 3,1 километра, которая начиналась от улицы Жигулевской до 30 лет Победы. Затор продержался 1 час 40 минут. Кстати, он оказался самым длинным для этого времени суток за всю последнюю неделю.

Пробка длиной 2,8 километра также была и на улице 50 лет Октября – от Севастопольской до Профсоюзной. Она продержалась 1 час 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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