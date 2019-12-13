2019-12-13T14:35:12+03:00
Общество

Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий

Реализация предусмотрена в рамках двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»
Лидия Шумкова
Поделиться:
Система "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияСистема "Безопасный город", прежде всего, направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествияФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийск стал первым городом в Югре, где была построена система «Безопасный город». Ее начали внедрять еще в 2018 году, а сегодня в рамках национальных проектов проводятся мероприятия по расширению функционала.

По словам Марса Ильхужина, заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», за прошедший год («Безопасный город» был запущена в декабре прошлого года) систему наполнили нормативно-справочной информацией, контентом, которые позволяют более оперативно и точно реагировать на события в области общественной безопасности и безопасности среды обитания. Обработка их ведется в автоматизированном режиме, далее система предлагает возможные варианты реагирования на нештатную ситуацию. Но выбор алгоритма решения остается за сотрудником экстренной службы.

Стоит отметить, что за 2019 год в городе установили 16 новых камер вдобавок к тем, что уже были подключены к системе. Всего на сегодняшний день в «Безопасном городе» порядка 170 камер, установленных на улицах Ханты-Мансийска.

– Это не просто камеры, которые собирают видеопоток, это интеллектуальная система, которая в онлайн-режиме анализирует видеопотоки и фиксирует тревожные факты и происшествия, – пояснил Марс Ильхужин.

Также система ведет мониторинг окружающей среды с помощью датчиков уровня воды, химического состава воздуха, радиационного мониторинга и метеорологических датчиков. Данные с них используются для проведения прогнозов развития неблагоприятных явлений, таких как паводки и лесные пожары. Кроме того, «Безопасный город» сегодня может получать и передавать обращения в «Систему-103», а все заинтересованные ведомства видят передвижение медицинских автомобилей на электронной карте города в онлайн-режиме. Появилась в этом году и информация об объектах коммунальной инфраструктуры – сетях газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, об управляющих компаниях.

– Процесс наполнения контентом нельзя останавливать. Кроме того, жизнь в городе не стоит на месте, поэтому контент требует постоянной актуализации, чтобы он соответствовал реальности. Работа будет продолжаться и в последующие годы, – добавил Марс Ильхужин.

Как подчеркнул заместитель главы Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов, система прежде всего направлена на прогнозирование и реагирование на чрезвычайные ситуации, происшествия. За счет нее, например, удалось значительно снизить уровень преступности на улицах города. Так, с помощью системы за год установили и задержали 12 человек, совершивших правонарушения.

Пока в число городов региона, где работает «Безопасный город», входят Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск, Мегион и Советский район. Но в будущем в планах правительства округа расширить охват населенных пунктов Югры. Созданная система позволяет это сделать.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Коров, больных лейкозом, нашли в тюменском крестьянском хозяйстве
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб
В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»
Все ради семьи: в Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге
В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни
Почти 800 мусорных контейнеров установили в этом году в Тюмени
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе-2019»
Тюменка превратила квартиру в наркопритон, избавившись от своих детей
Пожилая тюменка засудила УК за скользкую дорогу к дому
Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна