2019-12-13T14:43:44+03:00
Общество

На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры. Фото - 2Гис.На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры. Фото - 2Гис.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения на предстоящих выходных, 14 и 15 декабря, в Тюмени погаснут несколько светофоров.

Так, в субботу с 9.00 до 20.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Новоселов и Амурской, в воскресенье с 8.00 до 20.00 – на пересечении Пермякова и Энергетиков, а также в районе автовокзала на улице Пермякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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