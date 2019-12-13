В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-13T14:01:56+03:00

В Тюмени 68-ая маршрутка будет ездить через «Сити Молл». Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 68, который следует от остановки «Мыс» до улицы Бакинских Комиссаров.

В нее включаются промежуточные остановочные пункты «Поворот на автобазу № 100» и «Улица Мусоргского» (при движении в сторону Судоремонтной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре жители района Мыс жалуются на график маршрутки № 68. По их словам, транспорт часто ломается, а если с ним всё в порядке, то водители зачастую ездят не по времени. К тому же они как раз просили, чтобы маршрут был продлен до «Сити Молла».

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ИСТОЧНИК KP.RU