2019-12-13T14:01:56+03:00
Общество

В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»

Нововведение вступит в силу с 21 декабря
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени 68-ая маршрутка будет ездить через «Сити Молл».В Тюмени 68-ая маршрутка будет ездить через «Сити Молл».Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 68, который следует от остановки «Мыс» до улицы Бакинских Комиссаров.

В нее включаются промежуточные остановочные пункты «Поворот на автобазу № 100» и «Улица Мусоргского» (при движении в сторону Судоремонтной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре жители района Мыс жалуются на график маршрутки № 68. По их словам, транспорт часто ломается, а если с ним всё в порядке, то водители зачастую ездят не по времени. К тому же они как раз просили, чтобы маршрут был продлен до «Сити Молла».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Коров, больных лейкозом, нашли в тюменском крестьянском хозяйстве
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб
В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»
Все ради семьи: в Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге
В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни
Почти 800 мусорных контейнеров установили в этом году в Тюмени
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе-2019»
Тюменка превратила квартиру в наркопритон, избавившись от своих детей
Пожилая тюменка засудила УК за скользкую дорогу к дому
Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна