В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»
В Тюмени с 21 декабря изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 68, который следует от остановки «Мыс» до улицы Бакинских Комиссаров.
В нее включаются промежуточные остановочные пункты «Поворот на автобазу № 100» и «Улица Мусоргского» (при движении в сторону Судоремонтной).
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре жители района Мыс жалуются на график маршрутки № 68. По их словам, транспорт часто ломается, а если с ним всё в порядке, то водители зачастую ездят не по времени. К тому же они как раз просили, чтобы маршрут был продлен до «Сити Молла».
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ИСТОЧНИК KP.RU