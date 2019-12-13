СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-13T13:01:46+03:00

Почти 800 мусорных контейнеров установили в этом году в Тюмени. Фото - ТЭО.

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В Тюмени обновляется парк мусорных контейнеров. В этом году приобретено 752 мусоросборника и обустроено 362 новые локации для сбора отходов.

По информации ТЭО, многие жители города уже смогли оценить удобство и эстетичный внешний вид контейнеров. Все площадки оборудованы современными емкостями для сбора твердых коммунальных отходов.

– В настоящее время мы приступаем к подготовке следующего этапа создания базовой инфраструктуры для системы обращения с ТКО. В 2020 году планируем полностью закрыть потребность тюменцев в контейнерном парке, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В компании отметили, что, в связи с вводом в эксплуатацию новых контейнерных площадок, привычные места для сбора отходов могут быть изменены. Получить подробную информацию о ближайших площадках можно по телефону горячей линии 8-800-250-73-26 с 7.00 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU