Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе-2019»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-13T12:07:41+03:00

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Банк УРАЛСИБ принял участие в предпринимательском форуме Зауралья «вКубе-2019», который состоялся 10 декабря в Кургане. Мероприятие прошло на площадке фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

В форуме приняли участие представители бизнеса, государственных структур и крупных банков. В рамках мероприятия участники смогли обменяться опытом, поделиться полезной информацией и обсудить различные варианты сотрудничества.

Сотрудники Банка УРАЛСИБ провели консультации предпринимателей по продуктам и услугам Банка, в том числе по кредитам малому бизнесу с государственной поддержкой. Предприниматели проявили особый интерес к кредитным и лизинговым продуктам Банка, а также услугам, сопровождающим внешнеэкономическую деятельность, и расчетно-кассовому обслуживанию.

– Форум стал важным событием в деловой жизни Кургана. Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание развитию малого бизнеса, в том числе сотрудничеству с местными предпринимателями. Благодаря различным инструментам поддержки и развития, которые предлагает Банк, а также широкой продуктовой линейке предприниматели могут эффективно развивать свой бизнес, – рассказала управляющий операционным офисом «Курганский» Банка УРАЛСИБ Татьяна Мороз.

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