В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-13T14:24:32+03:00

Трагедия произошла в середине июля этого года

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В Тюмени осужден 44-летний местный житель. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, по его вине погиб рабочий.

– В феврале этого года осужденному передали автомобиль-манипулятор, оборудованный люлькой. В начале июля он заменил поврежденную люльку на другую, однако закрепил ее нестандартным болтом. 12 июля при ведении работ она упала с находившимся в ней работником, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

В суде уточнили, что при падении с высоты пяти метров потерпевший получил переломы и повреждения внутренних органов. Вскоре он скончался в областной клинической больнице Тюмени.

Суд учел, что подсудимый добровольно возместил материальный и моральный вред, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре рабочий завода сорвался с высоты и погиб. Врачи боролись за жизнь мужчины два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU