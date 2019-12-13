2019-12-13T14:24:32+03:00
Происшествия

В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб

Трагедия произошла в середине июля этого года
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени осужден водитель спецтехники за смерть рабочего. Фото - pixabay.com.В Тюмени осужден водитель спецтехники за смерть рабочего. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени осужден 44-летний местный житель. Он признан виновным в нарушении правил безопасности, по его вине погиб рабочий.

– В феврале этого года осужденному передали автомобиль-манипулятор, оборудованный люлькой. В начале июля он заменил поврежденную люльку на другую, однако закрепил ее нестандартным болтом. 12 июля при ведении работ она упала с находившимся в ней работником, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

В суде уточнили, что при падении с высоты пяти метров потерпевший получил переломы и повреждения внутренних органов. Вскоре он скончался в областной клинической больнице Тюмени.

Суд учел, что подсудимый добровольно возместил материальный и моральный вред, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре рабочий завода сорвался с высоты и погиб. Врачи боролись за жизнь мужчины два дня.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Коров, больных лейкозом, нашли в тюменском крестьянском хозяйстве
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб
В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»
Все ради семьи: в Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге
В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни
Почти 800 мусорных контейнеров установили в этом году в Тюмени
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе-2019»
Тюменка превратила квартиру в наркопритон, избавившись от своих детей
Пожилая тюменка засудила УК за скользкую дорогу к дому
Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна