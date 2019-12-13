2019-12-13T11:57:25+03:00
Общество

Пожилая тюменка засудила УК за скользкую дорогу к дому

Компания не стала оспаривать свою вину
Вадим Бегун
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Тюменка сломала ногу и засудила за это УК.Тюменка сломала ногу и засудила за это УК.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени управляющая компания выплатит женщине 50 тысяч рублей за перелом ноги. Такую сумму назвала пенсионерка в суде.

– 15 марта этого года 69-летняя жительница областного центра возле дома на улице Ямской поскользнулась на тротуаре и упала, сломав ногу. Прохожий помог ей подняться и вызвал скорую помощь. Жилой дом находится в управлении ООО «Контакт-А», которое должно надлежащим образом содержать придомовую территорию, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Прокуроры обратились в суд с иском к УК о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Однако ответчик был готов выплатить только 10 тысяч. Потерпевшую такая сумма не устраивала. В итоге суд удовлетворил прокурорский иск.

Ответчик посчитал размер морального вреда завышенным и подал жалобу в Тюменский областной суд. Однако это ему не помогло – пенсионерка получила всю сумму, о которой заявляла ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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