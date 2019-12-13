2019-12-13T13:11:32+03:00
Происшествия

Все ради семьи: в Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге

Преступление было раскрыто по горячим следам
Вадим Бегун
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В Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге. Фото - pixabay.com.В Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге. Фото - pixabay.com.
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В ишимскую полицию обратилась 24-летняя местная жительница с сообщением о хищении детской коляски. Женщина оставила ее без присмотра на первом этаже в подъезде дома, где проживала. Вечером коляски на месте уже не было.

В этот же день был найден похититель. Им оказался 45-летний неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города. Задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что похищенную коляску собирался подарить своей беременной супруге.

– Мужчина решил, что преступить закон и присвоить чужое имущество проще, чем устроиться на работу и заработать на подарок жене. В настоящее время коляска изъята и возвращена законной владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, добавив, что в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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