2019-12-13T09:52:13+03:00
Общество

В ЯНАО наградили Лидеров доверия потребителей-2019

Вадим Бегун
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В ЯНАО наградили Лидеров доверия потребителей-2019. Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".В ЯНАО наградили Лидеров доверия потребителей-2019. Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".
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В Новом Уренгое впервые прошел конкурс «Лидер доверия потребителей – 2019». Отличившихся предпринимателей газовой столицы наградили 6 декабря в Деловом Центре «ЯМАЛ».

На региональный конкурс заявились к участию 87 предприятий, но в финал вышли только 35 организаций. Лучших выбирали по стандартам обслуживания клиентов. По итогам очного голосования шести предприятиям присвоена номинация «Гран-при» за проделанную многолетнюю работу в сфере развития и поддержки предпринимательства на территории ЯНАО и Нового Уренгоя по независимой экспертной оценке жителями и потребителями города».

– Участие в награждении победителей конкурса «Лидер доверия потребителей – 2019» позволило проявить сопричастность к масштабному мероприятию финансовой сферы. Конкурс собрал лучшие предприятия малого и среднего бизнеса, которые добились за годы работы признания и благодарности жителей города. А доверие клиентов дорогого стоит! Данный проект является основой, которая позволяет участникам не просто открыть широкую потребительскую базу, но и получить новые возможности управления, – отметила Жанна Маевская, директор Дополнительного офиса №69 «Ново-Уренгойский» ПАО «Запсибкомбанк».

Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".

Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".

Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении приняли участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

На торжественной церемонии награждения все участники отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. В рамках проведения Конкурса была организована «Выставка достижений», а также общение с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Организаторами премии выступили Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» – компания «Кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, администрации города Нового Уренгоя, агентства ЯНАО «Мой Бизнес», Новоуренгойского Бизнес-Клуба.

Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".

Фото - НП "Тюменский деловой Клуб".

Итоги конкурса – это показатель общественного признания и доверия потребителей, так как в обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия активно задействованы непосредственные потребители.

Более подробную информацию о премии можно узнать, пройдя по этой ссылке.

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