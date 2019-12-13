«И так пойдет!»: в Тюмени сотрудники магазина рассыпали на дороге яблоки
В Тюмени сотрудники «Пятерочки» рассыпали несколько ящиков яблок на дороге. Как стало известно от очевидца происшествия, дело происходило на улице Широтной 96/3.
«Интересно, уценят или так продадут?» – такой вопрос задал подписчик сообщества «Тюмень», где был опубликован его пост.
«И так пойдет!», «Так еще вкуснее!» – стали сразу же комментировать фотографию местные жители. Лишь один из них дал дельный совет: «Мойте яблоки, прежде чем кушать!»
Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре уничтожили партию польских яблок общим весом почти 90 килограммов. В этом году это не первый случай изъятия санкционной продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU