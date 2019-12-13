В Тюмени дерзко ограблен магазин. Преступник угрожал продавщице отверткой

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-13T09:54:58+03:00

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В Тюмени за разбойное нападение осужден местный житель. Он ограбил магазин, однако его «улов» составил всего 3 750 рублей.

– В октябре этого года мужчина зашел в магазин, который находится на улице Камышинской, подошел к продавцу, достал отвертку и стал ею угрожать женщине. Он потребовал отдать ему все находившиеся в кассовом аппарате деньги, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

По информации суда, перепуганная тюменка выполнила требование бандита и достала из кассы 3 750 рублей. Преступник сразу же скрылся с похищенными деньгами.

На суде ранее не судимый житель областного центра признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей извинения. Судья учел, что мужчина активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU