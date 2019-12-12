Десятки трехлитровых банок: в Тюмени появилась необычная елка
Необычная елка появилась в здании одного из тюменских рынков. Новогодняя красавица, выполненная из трехлитровых банок, украсила территорию «Михайловского».
Некоторые банки в основе конструкции наполнены продуктами и крупой, что не удивительно, ведь рынок продовольственный. Также елка подсвечивается множеством ламп и за счет того, что вся она выполнена из стекла, смотрится эффектно.
Не оставила равнодушными конструкция и жителей областного центра. Тюменцы, которые приходят за покупками, активно фотографируются на фоне необычной елки.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU