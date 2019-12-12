2019-12-12T21:21:19+03:00
Общество

Десятки трехлитровых банок: в Тюмени появилась необычная елка

Конструкция украсила территорию одного из тюменских рынков
Марина Васильева
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Фото с сайта рынка "Михайловский"Фото с сайта рынка "Михайловский"
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Необычная елка появилась в здании одного из тюменских рынков. Новогодняя красавица, выполненная из трехлитровых банок, украсила территорию «Михайловского».

Некоторые банки в основе конструкции наполнены продуктами и крупой, что не удивительно, ведь рынок продовольственный. Также елка подсвечивается множеством ламп и за счет того, что вся она выполнена из стекла, смотрится эффектно.

Не оставила равнодушными конструкция и жителей областного центра. Тюменцы, которые приходят за покупками, активно фотографируются на фоне необычной елки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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