Десятки трехлитровых банок: в Тюмени появилась необычная елка

СЕГОДНЯ 21:12 2019-12-12T21:21:19+03:00

Конструкция украсила территорию одного из тюменских рынков

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Необычная елка появилась в здании одного из тюменских рынков. Новогодняя красавица, выполненная из трехлитровых банок, украсила территорию «Михайловского».

Некоторые банки в основе конструкции наполнены продуктами и крупой, что не удивительно, ведь рынок продовольственный. Также елка подсвечивается множеством ламп и за счет того, что вся она выполнена из стекла, смотрится эффектно.

Не оставила равнодушными конструкция и жителей областного центра. Тюменцы, которые приходят за покупками, активно фотографируются на фоне необычной елки.

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ИСТОЧНИК KP.RU