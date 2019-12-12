При поддержке Фонда Президентских грантов в регионе реализуется проект «Тюменский десант»

СЕГОДНЯ 21:01 2019-12-12T21:01:56+03:00

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Проект «Тюменский десант» реализуется в Тюменской области при поддержке Фонда Президентских грантов. На выделенные средства добровольцы Тюменского областного студенческого отряда закупили аппаратуру для проведения мероприятий, материалы для мастер-классов и подарки для ветеранов.

По словам куратора акции в Тюменской области, командира Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Анастасии Досхоевой, кроме помощи в проведении мастер-классов, спортивных и профориентационных занятий, десантники помогают в уборке снега во дворах школ, расчистке катков, выступают с концертом в госпитале для ветеранов войн и встречаются с ветеранами.

- Основной этап проекта начнётся в конце января 2020 года, - рассказывает Анастасия. – Особое внимание уделят патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. В районах ребята будут общаться с ветеранами, записывать их воспоминания, которые лягут в основу большого документального фильма к юбилею 75-летия Победы в Великов Отечественной войне, который в нашей стране будут праздновать в 2020 году.

Отметим, что акция «Снежный десант РСО» в Тюменской области проходит с 2014 года, а «Тюменский десант» - с 2015 года. Они проводятся в целях патриотического и нравственного воспитания, развития профессионального и творческого потенциала молодёжи, популяризации здорового образа жизни, пропаганды движения Российских студенческих отрядов. За пять лет студенты выезжали в 70 сельских поселений семи муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU