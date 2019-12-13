2019-12-13T05:41:02+03:00
Общество

Тюменцам доступна онлайн-трансляция заседания Совета по молодежной политике

Местных жителей призывают обсудить вопросы повестки
Вадим Бегун
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Сегодня, 13 декабря, состоится заседание Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

По информации организаторов, прямой эфир будет доступен с 15.00. Любой желающий сможет не только посмотреть мероприятие и послушать спикеров, но и дистанционно принять участие в обсуждении вопросов повестки посредством онлайн-голосования.

На заседании планируется выступление от Тюменской области. Посмотреть прямой эфир можно, пройдя по этой ссылке, а проголосовать здесь (код будет доступен перед началом эфира).

ИСТОЧНИК KP.RU

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