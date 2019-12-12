Тюменские экспортёры стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России – 2019»

СЕГОДНЯ 20:09 2019-12-12T20:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Экспортёры Тюменской области стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России – 2019». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, победители получили награды из рук заместителя губернатора региона Андрея Пантелеева.

По его словам, высокая оценка экспертного жюри конкурса – результат совместной работы регионального департамента инвестполитики, представителей бизнеса и партнёров.

– Федеральные эксперты нашей отрасли сегодня говорят о том, что надо делать ставку на тандем. Я благодарю за тот тандем, который создан в Тюменской области. Благодаря работе этих людей, приезжая в другие регионы, я зачастую слышу названия тюменских компаний, – отметил Андрей Пантелеев.

Почётным дипломом «Золотая сотня» наградили компанию «СибСтрой-Экология», которая занимается производством и разработкой геосинтетического материала на основе бетонита. А ещё компания стала победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а гендиректор компании Рустам Утешев награжден почетным знаком «За достижения в области качества». Таким же почётным знаком награждён гендиректор компании «Тюмень прибор» Радик Закиров.

Победителями в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали тюменские экспортеры – «Антипинский НПЗ», «ГМС Нефтемаш» и «Сибнефтемаш». За исследование нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин награждена компания «ПГО «Тюменьгеология» в номинации «Услуги производственно-технического назначения».

Отметим, что в этом году во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 44 предприятия Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU