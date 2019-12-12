В окружном правительстве сняли большую часть жилищных проблем молодых семей Югры

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-12T20:27:31+03:00

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Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась очередная встреча губернатора округа Натальи Комаровой с инициативными группами молодых семей из разных муниципалитетов в режиме видео-конференц-связи. Связана она была с выработкой решений жилищных проблем, с которыми столкнулись югорчане. Подобные мероприятия уже проходили не один раз, поскольку улучшение жилищных условий жителей – приоритет работы правительства Югры.

Встреча должна была подвести итоги того, что было предпринято в 2019 году по вопросам, обозначенным югорчанами в связи с реализацией государственной жилищной программы. Кроме того, планировалось обсудить грядущие меры поддержки в 2020 году. Для этого участники диалога должны были озвучить в том числе свои предложения.

Так, в течение года правительством округа было принято шесть решений о поддержке. В их число по разным критериям попали почти четыре тысячи многодетных семей. Принятые меры потребовали финансирования в размере 4,5 миллиарда рублей. Эти и другие меры сократили очередность молодых семей, поэтому в первом полугодии 2020 года планируется полностью завершить выплаты еще оставшейся 1901 молодой семье.

Однако, поскольку ситуации и условия у участников оказались разные, не всегда к ним можно применить одно и то же правило в рамках правового поля, так что по некоторым моментам конкретных результатов достичь на этой встрече не удалось. За бортом оказались 765 семей, к которым поступили претензии о расторжении трехсторонних соглашений о компенсации части процентной ставки из бюджета Югры. С ними история осложняется еще и тем, что уже есть принятые судебные решения.

По поручению Натальи Комаровой уполномоченный по правам человека по Югре Наталья Стребкова вместе с представителями инициативных групп должна будет проработать адекватные с точки зрения законодательства предложения, которые помогут большей части пострадавших семей. На эту процедуру губернатор округа дала им месяц.

Напомним, в течение года на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам было направлено 25 миллиардов рублей. За счет этих средств ликвидировано около 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия улучшили 1 260 семей. 10 тысяч семей получили поддержку в виде субсидий, социальных выплат, компенсаций. Кроме того, к концу года останется около 500 балков, хотя на начало года их насчитывалось 3198. В целом по разным программам государственную поддержку в 2019 году получили почти 30 тысяч югорских семей.