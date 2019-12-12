Александр Моор торжественно вручил паспорта 26 школьникам из Тюменской области

СЕГОДНЯ 19:39 2019-12-12T20:20:14+03:00

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Двадцать шесть школьников из городов и районов Тюменской области получили главный в жизни документ – паспорт – из рук губернатора Александра Моора. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в их числе победители и призёры всероссийских и международных олимпиад, отличники учёбы, спортсмены, лауреаты творческих конкурсов, активисты Российского движения школьников и волонтёры.

Как отметил глава региона, получение первого паспорта – важное событие в жизни каждого человека. Особенно символично, что документ ребятам вручили в День Конституции.

– Этот закон является основой всей правовой системы и определяет общую ответственность каждого гражданина за настоящее и будущее Родины. Отныне вы – полноправные граждане нашей страны. Искренне верю, что вы сохраните любовь и привязанность к родной земле. Уверен, у вас всё получится и ваши успехи приумножатся на благо Тюменской области и всей России, – обратился к ребятам Александр Моор. – Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи. Главное – верить в себя и смело идти к своей мечте.

Глава региона пожелал ребятам стать не только образованными и грамотными профессионалами, но и быть активными гражданами, ответственными за судьбу своей страны. Он выразил уверенность, что ребята вырастут настоящей опорой для них и для всей страны.

Как отметила в ответном слове юная тюменка София Темникова, свой первый паспорт она получила в необыкновенной стране, которой она восхищается и любит. Школьница подчеркнула, что все те, кто сегодня получил документ, сделают всё для процветания и благосостояния Тюменской области и России в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU