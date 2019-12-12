Тюменская область попала в тройку наиболее театральных субъектов России, по версии Forbes

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-12T19:49:36+03:00

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Торжественная церемония награждения служителей театра и творческие зарисовки актёров для зрителей состоялись на мероприятии, посвящённом завершению Года театра. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, оно состоялось 10 декабря в Тюменском драматическом театре.

Для всех театральных коллективов Тюменской области Год театра выдался насыщенным. Зрителей удивляли различными премьерами, труппы театра вели активную гастрольную деятельность и принимали участие в разных театральных проектах («Театральный марафон», фестиваль одной сказки «Конёк-Горбунок», «Театр в чемодане»). Также в рамках Года театра состоялась театральная «Библионочь», акция «Театр в музее», проект «Театральные семейные субботы». В различных учреждениях открывались выставки, посвящённые театру: «Волшебный мир театра», «Театр в объективе» и «Театр вдохновляет».

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, в особенный год регион вошёл в топ-3 наиболее театральных субъектов России, который был составлен изданием Forbes по данным Минкульта РФ.

– Это было неожиданным, но очень своевременным подарком нашему региону. Самое главное, что у нас получился доверительный диалог с театральным сообществом. Год театра не завершается, он переходит в новую стадию развития, – подчеркнула Елена Майер.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2019 год в РФ был объявлен Годом театра. В его рамках состоялись масштабные международные и всероссийские мероприятия. Торжественная церемония открытия по всей стране прошла 13 декабря 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU