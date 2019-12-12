2019-12-12T19:54:35+03:00
Общество

В Тюменской области обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Губернатор Александр Моор отметил, что в регионе накоплен хороший опыт в этой сфере
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»В Тюменской области обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Формирование городского пространства и комфортной среды – это результат совместной работы многих структур, включая органы государственной власти региона и местного самоуправления, а также самих жителей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на президиуме регионального правительства, где обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам главы региона, в Тюменской области накоплен хороший опыт в этой сфере, поэтому региональное правительство продолжит делать работу качественно на благо земляков.

– Для жителей создается современное и удобное пространство: ведется благоустройство городских площадей и набережных, появляются пешеходные зоны, высаживаются деревья в скверах, парках и дворах. Территории, прилегающие к многоквартирным домам, преображаются с учетом новых требований времени: увеличивается количество парковочных мест, строятся безопасные детские игровые комплексы, ремонтируются проезды и тротуары, устанавливаются ограждения и опоры освещения, – отметил Александр Моор.

В консолидированном бюджете Тюменской области на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году было предусмотрено 1,3 млрд рублей. Более 292 млн рублей – из средств федерального бюджета. На эти средства благоустроили 67 дворов и 20 общественных пространств в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском округе и Тюменском районе.

Отметим, что на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах победителями стали Ишим с заявкой на «Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова» и Тобольск с заявкой «Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира». На реализацию проектов из федерального бюджета выделено 170 млн рублей, строительство намечено на 2020 год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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