2019-12-12T19:59:25+03:00
Недвижимость

Первый дом, построенный через эскроу-счет, сдали в Тюмени

Выдача ключей новоселам начнется в конце декабря
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Фото пресс-службы Главного управления строительства Тюменской областиФото пресс-службы Главного управления строительства Тюменской области
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В Тюмени получено разрешение на ввод первого многоквартирного дома, возведенного с применением эскроу-счетов. Строительство жилого одиннадцатиэтажного дома началось в феврале 2019 года.

В доме ЖК «На Малиновского» расположены три подъезда и 128 квартир, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Закрытая территория двора имеет собственный сквер, охрану и видеонаблюдения. Все подъезды оборудованы прозрачными входными группами и имеют доступ «с уровня тротуара». Сам комплекс находится в районе Мыса.

Напомним, жилищное строительство перешло на проектное финансирование с 1 июля 2019 года. Теперь деньги, полученные от граждан, застройщик хранит на специальных эскроу-счетах и может воспользоваться ими только после передачи ключей. Эта реформа призвана обеспечить защиту прав граждан, принявших участие в долевом строительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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