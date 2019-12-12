Делегация Тюменской области во главе с замгубернатора участвует в выставке «Безопасность и охрана труда»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-12T18:39:14+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, представители регионального департамента труда и занятости населения и общественного совета при департаменте, государственной инспекции труда в Тюменской области, Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и работодатели региона принимают участие в международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда». Мероприятие проходит 23-й раз и собирает на одной площадке более 450 компаний и 15 тысяч специалистов из 22 стран мира.

На выставке тюменцы ознакомятся с текущими достижениями отечественных и зарубежных производителей и поставщиков СИЗ. Во время деловой программы БиОТ делегация обсуждает проблемы охраны труда работников на высоте и в замкнутых пространствах и осматривает экспозицию – с новинками рынка и современными технологиями в области средств индивидуальной защиты.

Каждый год на выставке презентуют более 7 тысяч экспонатов, что даёт хорошие возможности руководителям подбирать нужные виды средства индивидуальной защиты для эффективной защиты работников от опасных и вредных факторов на производстве. Кроме того, участники получают рекомендации и консультации по применению СИЗ и по соответствующим международным и национальным нормам и правилам.

Отметим, что выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и при поддержке Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД), Европейской Федерации безопасности и Союза выставок и ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU