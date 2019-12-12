В Тюмени появится новая улица в честь всероссийского движения молодежи

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-12T18:37:56+03:00

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На территории планировочного района №7 – Гилёвский в Тюмени появится улица Стройотрядовская. С предложением присвоить безымянному элементу улично-дорожной сети такое наименование в городскую администрацию обратилось Тюменское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды».

- Наш регион - один из лидеров продолжения стройотрядовских традиций советского периода. Благодаря огромной самоотдаче молодых людей, которые приезжали со всего Советского союза создавать инфраструктуру Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, наш регион сегодня динамично развивается, - отметил председатель правления регионального отделения Александр Заболотских.

По его словам, сегодняшнее поколение бойцов студенческих отрядов с гордостью несёт знамя Тюменского областного студенческого отряда, продолжая традиции и сохраняя память к прошлому.

Администрация города положительно оценила инициативу. Соответствующее решение приняли участники комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, накануне, 11 декабря.

- Это настоящий подарок к окончанию юбилейного года движения студенческих отрядов в нашей стране и к предстоящему 55-летнему юбилею движения в Тюменской области, - отметили в руководстве областной организации.

Там добавили, что это всего лишь третья по счету улица в России, названная в честь патриотического молодёжного движения СО.

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ИСТОЧНИК KP.RU