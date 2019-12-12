Леонид Остроумов оценил экспортную деятельность тюменских предприятий

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-12T16:49:00+03:00

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Объём экспорта товаров тюменских компаний за первое полугодие 2019 года составил 1,27 млрд рублей, что на 200 миллионов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, озвучив предварительные итоги поставок продукции тюменских товаропроизводителей в 2019 году.

- В целом внешнеторговый оборот стабилен. Полные данные по 2019 году будут получены в начале 2020 года. Прирост в первом полугодии говорит о том, что те экспортеры, которые в прошлом году начали свою деятельность, в этом году ее продолжают и наращивают объемы поставок своей продукции. Поэтому прогнозы положительные, - отметил Леонид Остроумов.

По сравнению с прошлым годом поставки местных производителей значительно увеличились в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. Рост поставок в Германию зафиксирован почти в 3 раза, в ОАЭ – в 5,5 раз. Также в этом году активизировался экспорт в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию и другие страны.

По словам Остроумова, приоритеты развития экспорта определены национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Поддержку тюменским предприятиям по выстраиванию деятельности за пределами России оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который работает по нацпроекту вместе с департаментом.

ИСТОЧНИК KP.RU