2019-12-12T16:45:14+03:00
Общество

Александр Моор призвал руководителей предприятий следить за уборкой снега на прилегающей территории

Глава региона выложил пост в социальных сетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор призвал руководителей предприятий следить за уборкой снега на прилегающей территорииАлександр Моор призвал руководителей предприятий следить за уборкой снега на прилегающей территорииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Специальная техника и рабочие убирают снег с улиц и тротуаров после ночного снегопада в Тюмени. Об этом на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона обратился к руководителям предприятий с призывом следить за уборкой прилегающей территории, крыш и крылец зданий, чтобы снизить риск травмирования людей.

Также Александр Моор призвал водителей и пешеходов быть внимательными, учитывая скользкие дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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