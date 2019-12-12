Александр Моор призвал руководителей предприятий следить за уборкой снега на прилегающей территории
Глава региона выложил пост в социальных сетях
Александр Моор призвал руководителей предприятий следить за уборкой снега на прилегающей территорииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Специальная техника и рабочие убирают снег с улиц и тротуаров после ночного снегопада в Тюмени. Об этом на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона обратился к руководителям предприятий с призывом следить за уборкой прилегающей территории, крыш и крылец зданий, чтобы снизить риск травмирования людей.
Также Александр Моор призвал водителей и пешеходов быть внимательными, учитывая скользкие дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU